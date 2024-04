SOIREE DE L’ETRANGE MEDIUMNITE Le Manoir Maudit Laval-sur-Vologne, vendredi 28 juin 2024.

SOIREE DE L’ETRANGE MEDIUMNITE Le Manoir Maudit Laval-sur-Vologne Vosges

Vendredi

Soirée MEDIUMNITÉ

avec Betty Kelbel (https://www.memoires-familiales.fr/)¿

Après avoir enchanté le Manoir à maintes reprises par le passé, Betty fait son retour tant attendu pour nous en dire plus sur son histoire et ses expériences incroyables.

Avec une sagesse et une émotion palpable, elle nous dévoilera les rouages de son don exceptionnel, nous permettant ainsi de mieux comprendre sa connexion avec l’au-delà et les merveilles qu’elle a découvertes au fil du temps.

Et ce n’est pas tout ! Une fois de plus, Betty offrira la possibilité à certains participants de recevoir des messages venus d’ailleurs, unissant ainsi le monde terrestre et le monde spirituel d’une manière profondément touchante.

Comme toujours, cette soirée promet d’être une expérience hors du commun, où le temps semble suspendu et où chaque instant est empreint de bienveillance et d’amour.Adultes

29 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 20:00:00

fin : 2024-06-28 22:30:00

Le Manoir Maudit 373 RUE MAURICE MOUGEOT

Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est

L’événement SOIREE DE L’ETRANGE MEDIUMNITE Laval-sur-Vologne a été mis à jour le 2024-03-28 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES