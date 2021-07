Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Soirée de l’été au Quai Ouest Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Soirée de l’été au Quai Ouest Erquy, 5 août 2021, Erquy. Soirée de l’été au Quai Ouest 2021-08-05 – 2021-08-05 Quai Ouest 70 Rue du Port

Erquy Côtes d’Armor Tous les jeudis, le restaurant Quai Ouest propose une soirée de l’été à thème. Ce soir, thème : Brice de Nice – Plage ! +33 2 96 72 30 69 Tous les jeudis, le restaurant Quai Ouest propose une soirée de l’été à thème. Ce soir, thème : Brice de Nice – Plage ! dernière mise à jour : 2021-07-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Quai Ouest 70 Rue du Port Ville Erquy lieuville 48.6364#-2.4722