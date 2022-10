Soirée de l’Espoir La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistre

Finistre La Forêt-Fouesnant Dîner de gala organisé par l’association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29.

Menu élaboré par différents chefs cuisiniers du pays fouesnantais. Repas gastronomique dansant sur réservation. Attention nombre de repas limité. Sur réservation au 06 08 46 29 14 ou 06 64 24 93 74 ou acs.guyon@live.fr. acs.guyon@live.fr https://www.leucemie-espoir.org/ Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

