Brassens Camus, le mardi 9 novembre à 19:00

Un repas animé permettra aux associations de faire connaissance, d’échanger et de mettre en avant le travail de chacune et chacun sur la commune. Un temps de convivialité et de partages. Pour les représentants du tissu associatif. [↓ Programme de la semaine de la Citoyenneté](http://bit.ly/SemCit2021)

Sur invitation uniquement – Confirmation de présence indispensable

Soirée réunissant toutes celles et tous ceux qui, par leur présidence bénévole, contribuent activement au bon fonctionnement des associations lormontaises. Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde

2021-11-09T19:00:00 2021-11-09T22:30:00

