Soirée de l’élégance Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Bellerive-sur-Allier

Soirée de l’élégance Bellerive-sur-Allier, 10 septembre 2022, Bellerive-sur-Allier. Soirée de l’élégance

122 rue du Léry Espace Monzière Bellerive-sur-Allier Allier Espace Monzière 122 rue du Léry

2022-09-10 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-10

Espace Monzière 122 rue du Léry

Bellerive-sur-Allier

Allier Bellerive-sur-Allier EUR 38 38 Le Kiwanis club de Vichy est heureux de vous convier à sa Soirée de l’Élégance – Défilé de mode Caritatif. La soirée se poursuivra par un dîner dansant. Espace Monzière 122 rue du Léry Bellerive-sur-Allier

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bellerive-sur-Allier Autres Lieu Bellerive-sur-Allier Adresse Bellerive-sur-Allier Allier Espace Monzière 122 rue du Léry Ville Bellerive-sur-Allier lieuville Espace Monzière 122 rue du Léry Bellerive-sur-Allier Departement Allier

Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellerive-sur-allier/

Soirée de l’élégance Bellerive-sur-Allier 2022-09-10 was last modified: by Soirée de l’élégance Bellerive-sur-Allier Bellerive-sur-Allier 10 septembre 2022 122 rue du Léry Espace Monzière Bellerive-sur-Allier Allier

Bellerive-sur-Allier Allier