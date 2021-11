Robion Médiathèque intercommunale de Robion Robion, Vaucluse Soirée de lectures pour petits et grands ! Médiathèque intercommunale de Robion Robion Catégories d’évènement: Robion

Médiathèque intercommunale de Robion, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

Une soirée pour se retrouver entre petits et grands, avec des lectures proposées par le bibliothécaire et des lecteurs de l’association « Robion et ses Passeurs de Mots ». Jeunes et adultes volontaires pourront également proposer des lectures ou les accompagner de quelques notes de musique.

Entrée libre

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T21:00:00

