le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

La soirée permettra le choix libre d’un texte pour une lecture d’une minute environ par personne. La thématique est conseillée mais pas obligatoire. La soirée sera réalisée en partenariat avec les associations Goût de Lire en Pays d’Apt (Comité de lecture adulte et atelier lecture et écriture jeunesse dans le cadre du Contrat de Ville), la médiathèque de Roussillon, une classe de seconde du Lycée d’Apt participant au Prix des lycéens PACA et le GEM Mordicus (association groupe d’entraide).

Nombre limité à 40 personnes

