Brasserie Ouroboros, le samedi 13 novembre à 20:00

Avec Echoplain (Noise), Ogino (Instrumental Chaos) et Lunation Fall (Melo Dream Pop).

Prix libre, adhésion 5 euros.

2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T23:30:00

