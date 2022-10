Soirée de l’Angoisse Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Soirée de l'Angoisse

2022-10-31

Cinéma l'Atalante
Gourdon

2022-10-31 18:45:00 18:45:00 – 2022-10-31

Cinéma l'Atalante Boulevard des Martyrs

Gourdon

Gourdon

18h45 : « LE BAL DE L'ENFER »

États-Unis 2022. Un film d’horreur de Jessica M. Thompson avec Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, Stephanie Corneliussen… Durée : 1h46

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEUR- TER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Après la mort de sa mère, Evie se retrouve sans famille. Elle décide de faire un test ADN et se découvre un cousin

éloigné dont elle ne soupçonnait pas l’existence. Après être entrée en contact avec lui, il l’invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise afin qu’elle rencontre sa nouvelle famille. D’abord sous le charme du séduisant aristocrate qui accueille les festivités, elle se retrouve rapi- dement plongée dans une lutte infernale pour sa survie en découvrant les sombres secrets de l’histoire de sa famille et les intentions troublantes de ses hôtes sous couvert d’une étrange générosité. – 21h : « ESTHER 2: LES ORIGINES »

États-Unis 2022. Un film d’horreur de William Brent Bell avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland… Durée : 1h39 INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Esther revient ! La saga terrifiante se poursuit dans cette préquelle palpitante. Après avoir orchestré une brillante évasion d’un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue

d’une famille aisée. Mais, face à une mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan va prendre une tournure inattendue. Il vous reste beaucoup de choses à découvrir sur Esther… – 23h10 : « HALLOWEEN ENDS »

États-Unis 2022. Un film d’horreur de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Rohan Campbell… Durée : 1h51 INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT

Quatre ans après la folie meurtrière à Haddonfield, Laurie affrontera pour la dernière fois Michael Myers, qui lui, était supposé disparu. à partir de 18h45, une soirée pour frissonner et se faire peur …

« Le Bal de l’Enfer » , « Esther 2 : Les Origines » et « Halloween Ends » au programme ! +33 5 65 32 23 85 @szabojanin by Unsplash

Cinéma l’Atalante Boulevard des Martyrs Gourdon

