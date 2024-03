SOIRÉE DE LANCEMENT ! ROMÉO, ROMÉO, ROMÉO site du Théâtre en bois Thionville, vendredi 5 avril 2024.

Vendredi

Spectacle de danse par le Chorégraphe Joshua MONTEN

Explorer la danse comme rituel de séduction c’est ce qu’a eu envie de faire le chorégraphe suisse-américain Joshua Monten, qui a par ailleurs étudié l’anthropologie culturelle. Dans cette création pour quatre Rome´os (l’un d’entre eux e´tant UNE Rome´o), les danseurs déploient des trésors de charme, de vigueur et de cre´ativite´ pour tenter d’impressionner leur Juliette . Mêlant leur propre langage corporel à différents registres chorégraphiques parades nuptiales animales, danses folkloriques, tendances repérées sur Internet ils roulent des mécaniques, n’hésitant pas à interpeller le public les yeux dans les yeux. Et l’on ne peut s’empêcher de sourire face à ces danseurs à la fois puissants et fragiles, qui se donnent tant de mal pour emballer.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05 18:30:00

site du Théâtre en bois 15 route de Manom

Thionville 57100 Moselle Grand Est infos@nest-theatre.fr

