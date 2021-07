Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Soirée de lancement Mikado Plage 2021 Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Soirée de lancement Mikado Plage 2021 Annecy, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Annecy. Soirée de lancement Mikado Plage 2021 2021-07-06 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-06 00:00:00 00:00:00 Terrain multisports Gymnase des Teppes Allée des Gentianes

Annecy Haute-Savoie Au programme de cette soirée événement : animations ludiques, ateliers créatifs,

bar à sirops, planchas mais aussi un concert de l’Orchestre des Pays des Savoie et une séance de cinéma plein-air. +33 4 50 57 56 55 http://www.lemikado.org/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Annecy Adresse Terrain multisports Gymnase des Teppes Allée des Gentianes Ville Annecy lieuville 45.92032#6.1285