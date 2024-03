Soirée de lancement Marseille Jazz des cinq continents Friche belle de mai Marseille, jeudi 21 mars 2024.

Soirée de lancement Marseille Jazz des cinq continents ♫♫♫ Jeudi 21 mars, 19h00 Friche belle de mai Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T19:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T19:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00

Avec au programme :

L’annonce de la programmation complète du festival.

Le Live de .

Jam avec des invité.es surprises.

19h

Les Grandes Tables de La Friche.

Entrée libre (sans réservation).

Quel plaisir de vous faire découvrir les artistes de cette nouvelle édition du Marseille Jazz des cinq continents. Des figures, des découvertes, des retrouvailles, et surtout l’énergie d’être ensemble sous le signe d’un Jazz ouvert sur le monde. Le printemps libère les images de l’été et déjà les sons nous appellent. Cette année encore, les artistes sont au cœur de notre Festival. Une aventure de musique en live avec de l’émotion, de la virtuosité, des univers en mouvements. Le Jazz des cinq continents ce ne sont pas que des mots, c’est une expérience. Venez la partager avec nous.

Au programme :

• 19h : accueil du public, bar & restauration Les Grandes Tables

• 19h30 : présentation de la programmation de l’édition 2024 du Marseille Jazz des cinq continents avec Hughes Kieffer (directeur) et animée par Radio Grenouille

• 20h : Live de Sampling is Beautiful Trio pour illustrer la programmation en live

• 20h45 : JAM avec des invité·es suprises

Une soirée en partenariat avec Friche La Belle de Mai et Radio Grenouille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Friche belle de mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]