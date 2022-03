SOIREE DE LANCEMENT-LIVRE “J’ETAIS LA” – DRIVER & ISMAËL MEREGHETTI La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

SOIREE DE LANCEMENT-LIVRE “J’ETAIS LA” – DRIVER & ISMAËL MEREGHETTI La Bellevilloise, 26 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

Soirée de lancement de « J’étais là », autobiographie de Driver coécrite avec Ismaël Mereghetti à La Bellevilloise samedi 26 mars 2022. Un parcours dans l’histoire de ces 30 dernières années, rempli d’anecdotes, d’évènements cultes et de rencontres improbables. Venez fêter la sortie avec nous à La Bellevilloise samedi 26 mars 2022. Au programme : Rencontre, DJ set et dédicace. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

