Soirée de lancement – le WAAW X ZBZ présentent Fred Skitty Waaw, 22 avril 2022, Marseille.

Soirée de lancement – le WAAW X ZBZ présentent Fred Skitty

Waaw, le vendredi 22 avril à 19:00

SOIRÉE DE LANCEMENT • FRED SKITTY – A l’occasion de la sortie du nouveau clip de Fred Skitty, ZBZ X le WAAW s’associent pour vous proposer de découvrir Fred Skitty lors d’un showcase exclusif. “Fred Skitty revient avec un nouveau single collaboratif intitulé “Je m’ecchymose”. Nouveau virage, nouveau projet et un retour orchestré à trois. Fred Skitty s’est associée aux parolières Aurélie Oziol (Manifesto21 & collectif Track-A) et Agathe Genieys (Ultra Romances & collectif Track-A) pour mettre en musique un texte à mi-chemin entre la chanson française et la new wave électronique. “Je m’ecchymose” raconte les affres d’une histoire d’âmes.” Au programme • Projection du clip de Fred Skitty – “Je m’ecchymose” • Showcase FRED SKITTY + GUESTS • DJ SET _____________________________________________________________ ENTRÉE GRATUITE 19H – 23h Le WAAW ? WHAT AN AMAZING WORLD! c’est un créateur de moments de joie depuis 2010. Historiquement bistrot culturel, le WAAW est porte parole et vitrine des programmateurs culturels et touristiques de la région.

Entrée libre

♫♫♫

Waaw 17 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T19:00:00 2022-04-22T23:00:00