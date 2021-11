Roubaix Bureau d'Art et de Recherche , QSP Galerie Nord, Roubaix Soirée de lancement La Revue | Uber Gang #3 Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Bureau d'Art et de Recherche | QSP Galerie, le jeudi 18 novembre à 18:30

**Festival diffusé sur le territoire des Hauts-de-France, Uber Gang #3 a choisi Roubaix, la ville aux mille cheminées, pour le lancement de son objet éditorial, le vendredi 19 novembre.** Avec une parution annuelle, La Revue est la publication de création littéraire du festival où se croisent portraits et textes inédits d’autrices, reconnues ou émergentes, nationales et internationales. Les autrices et contributrices invitées sont : Anaïs Allais, Marine Bachelot Nguyen, Lucie Baratte, Anne Breton, Joséphine Chaffin, Marie Ginet / Ange Gabriel.le, Law, Les Encombrant.e.s, Céline Milliat-Baumgartner, Sylvia Plath & Sophie Razel. **Au programme de la soirée**, UG#3 a concocté des happenings : * _19:30-20:30_ | Lancement de la revue et présentation éthylique du festival par la maîtresse de cérémonie : l’icônique diva, Hedda, invitée d’honneur de l’édition 2022. * _20:30-22:30_ | DJ Set et diggin’ de samples littéraires par Selecta Frau Bo. La soirée de lancement se déroule au sein de La Qsp*galerie, dans le cadre des expositions : « En Découdre », proposée par le BAR, sous le commissariat de Clothilde Boitel ; « Fonctions du vivant », présentée par Le Fil Rouge.

Festival diffusé sur le territoire des Hauts-de-France, Uber Gang #3 a choisi Roubaix, pour le lancement de son objet éditorial. Bureau d'Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T22:30:00

