Concerts, discours et utopies : le vendredi 10 juin, venez fêter le lancement du nouveau hors-série du magazine indépendant Socialter, « Comment nous pourrions vivre », avec l’écrivaine et militante Corinne Morel Darleux, au Consulat Voltaire. Venez fêter la sortie du nouveau hors-série du magazine indépendant Socialter ! _____________________________________ COMMENT NOUS POURRIONS VIVRE

_____________________________________ Avec Corinne Morel Darleux en rédactrice en chef invitée : 180 pages politiques et poétiques pour retrouver les chemins de l’utopie.Mener la lutte, défendre le vivant, rouvrir l’horizon, explorer les alternatives… D’impératif politique, le slogan « un autre monde est possible » devient impératif vital. Dans ce nouveau hors-série, Socialter et Corinne Morel Darleux, écrivaine, militante et autrice de « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », reviennent sur les -nombreuses- pistes qui permettent d’imaginer une société radicalement différente. Pour découvrir le sommaire : Sur notre site. ____________________________________ AU PROGRAMME

_____________________________________ Une rencontre avec Corinne Morel Darleux et la rédaction Socialter autour des coulisses du hors série Une lecture de Corinne Morel Darleux, accompagnée par le saxophoniste mastOmastO : ancien saxophoniste du groupe Lucrate Milk (de 1981 à 1984), puis de Bérurier Noir (de 1985 à 1989) et enfin des Washington Dead Cats. Un concert du duo Futuro Pelo : joyeux mélange de pop, de textes chantés en français, anglais, espagnol, et de samples trouvés par d’heureux hasards dans les sons de sa collection personnelle qui navigue entre tous les extrêmes (rockabilly, world, funk, pop moderne, house…). Un stand librairie tenu par les éditions Libertalia avec les derniers numéros et hors-série de Socialter pour compléter votre collection ! _____________________________________ INFORMATIONS PRATIQUES

_____________________________________ 14 avenue Parmentier, Paris 11e

vendredi 10 juin, 19h

❍ Ouverture des portes 18h00

Contact : https://fb.me/e/3mYacVcfa https://www.facebook.com/socialter https://www.facebook.com/socialter https://dice.fm/partner/le-consulat/event/le8rp-soire-socialter-comment-nous-pourrions-vivre-10th-jun-le-consulat-paris-tickets

