SOIREE DE LANCEMENT GAMME CERSIUS Portiragnes Portiragnes Catégories d’évènement: Hérault

Portiragnes

SOIREE DE LANCEMENT GAMME CERSIUS Portiragnes, 22 avril 2022, Portiragnes. SOIREE DE LANCEMENT GAMME CERSIUS Portiragnes

2022-04-22 – 2022-04-22

Portiragnes Hérault Réservez votre vendredi 22 avril à partir de 19h !!!

Venez profiter de la soirée organisée au caveau Alma Cersius de Portiragnes, pour la nouvelle gamme “Cersius”

Au programme: nos “Cersius”, de la musique, des foodtrucks salés et sucrés pour se restaurer! Réservez votre vendredi 22 avril à partir de 19h !!!

Venez profiter de la soirée organisée au caveau Alma Cersius de Portiragnes, pour la nouvelle gamme “Cersius”

Au programme: nos “Cersius”, de la musique, des foodtrucks salés et sucrés pour se restaurer! +33 4 67 90 91 90 Réservez votre vendredi 22 avril à partir de 19h !!!

Venez profiter de la soirée organisée au caveau Alma Cersius de Portiragnes, pour la nouvelle gamme “Cersius”

Au programme: nos “Cersius”, de la musique, des foodtrucks salés et sucrés pour se restaurer! Portiragnes

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Portiragnes Autres Lieu Portiragnes Adresse Ville Portiragnes lieuville Portiragnes Departement Hérault

Portiragnes Portiragnes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portiragnes/

SOIREE DE LANCEMENT GAMME CERSIUS Portiragnes 2022-04-22 was last modified: by SOIREE DE LANCEMENT GAMME CERSIUS Portiragnes Portiragnes 22 avril 2022 Hérault Portiragnes

Portiragnes Hérault