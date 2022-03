Soirée de lancement Flincy à Strasbourg – Vendredi 1er avril de 19h à 22h Citadines Eurometropole Strasbourg, 1 avril 2022, Oberhausbergen.

Citadines Eurometropole Strasbourg, le vendredi 1 avril à 19:00

Flincy organise sa première soirée de lancement et vous y êtes invité (et c’est gratuit) ! Dans la limite des 30 places disponibles (puisse le sort vous être favorable) ! Mais qu’est-ce que Flincy? Flincy propose la livraison à vélo électrique à domicile de commerces alimentaires spécialisés, dits commerces de proximité, tels que les épiceries fines, boucheries, primeurs, fromagers… Nous mettons à coeur dans nos valeurs, l’écologie avec par exemple 1% de notre chiffre d’affaires pour l’organisme 1% for the planet et une livraison 100% électrique avec nos vélos prêtés à nos livreurs. Ensuite, la diversité culinaire de bonne qualité et produit dans les meilleures épiceries de la ville ayant une véritable éthique qui vous ressemble. Tout cela avec une réelle bienveillance, et un véritable engagement social : la majorité de nos livreurs travaille en CDI à nos côtés. Le meilleur dicton de notre vision serait celle-ci : “Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux” ! Durant cette soirée, différents acteurs strasbourgeois seront présents pour inaugurer son implantation comme des journalistes, des élus, et peut-être vous ! Programmation générale – Rencontre des fondateurs de Flincy, présentation des épiceries partenaires, de la plateforme flincy.fr – Apéritif & dégustation des produits locaux – Spectacle d’hypnotiseur (sur le thème du commerçant et livreur flincy) et pleins d’autres happenings dans la soirée ? Billetterie Pour participer à l’événement, vous devez prendre vos billets pour être sélectionné et réserver votre place ! Toute l’équipe Flincy a hâte de vous retrouver le 1er avril 2022 à la soirée de lancement !

Réservation (gratuite) obligatoire

Citadines Eurometropole Strasbourg 11 Allée de l’euro 67205 Oberhausbergen Oberhausbergen Bas-Rhin



2022-04-01T19:00:00 2022-04-01T22:00:00