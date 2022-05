Soirée de lancement du projet autour de l’artiste Jani Nançay, 21 mai 2022, Nançay.

Soirée de lancement du projet autour de l’artiste Jani Nançay

2022-05-21 18:30:00 – 2022-05-21

Nançay Cher Nançay

Au programme de cette soirée : n• tprojection du film Jani, La géométrie du rêve n• tlecture par les éditions Diabase d’extraits du nouveau livre Jani, Feuilles d’or n• tdécouverte des coffrets de bibliophile et dessins originaux de l’artiste n• trencontre avec l’artiste et la réalisatrice du film, Bérengère Casanova n• tcocktail et échange avec les membres de l’association

La galerie accueillera l’Association Aimer . Ressentir . Transmettre qui présentera son dernier projet autour de l’artiste Jani.

contact@asso-art.org

Portrait Jani

Nançay

dernière mise à jour : 2022-05-13 par OT SAULDRE ET SOLOGNE