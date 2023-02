Soirée de lancement du livre “Mon métier aura du sens” de Julien Vidal La REcyclerie, 22 février 2023, Paris.

Le mercredi 22 février 2023

de 19h00 à 22h00

Rejoignez-nous pour la soirée de lancement du livre "Mon métier aura du sens" qui sort le 21 février aux éditions Vuibert !

Le mercredi 22 février

⏱ De 19h à 21h

C’est où ? 83 boulevard Ornano 75018 Paris

INSCRIPTIONS : https://www.helloasso.com/…/soiree-de-lancement-du…

Rejoignez-nous pour la soirée de lancement du livre “Mon métier aura du sens” qui sort le 21 février aux éditions Vuibert !

Au programme :

– Présentation du livre et table-ronde avec des expert.e.s sur les questions des métiers de demain.

– Dédicaces du livre qui pourra être acheté sur place.

Le pitch : “Artisan upcycleur, restauratrice humaniste, journaliste du Vivant, commerçant à la voile…

Partout en France, des femmes et des hommes démontrent qu’il est déjà possible de remettre du sens dans son quotidien et d’accomplir ses rêves.

Durables, solidaires et au service du Vivant, les métiers d’avenir ne sont plus seulement accessibles à une minorité

de pionniers.

Étudiants ou professionnels en quête de repères, découvrez dans ce livre une galerie de portraits et d’avis d’experts tout à la fois boussoles, porte-drapeaux et phares dans la nuit : autant de preuves enthousiasmantes qui montrent que nous pouvons chacune et chacun renouveler les possibles et contribuer à la société de demain.”

En espérant vous voir nombreux !

ATTENTION, LIMITE DE 300 PLACES. INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE en suivant ce lien : https://www.helloasso.com/…/soiree-de-lancement-du…

INFORMATIONS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56 Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏱Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/2v8XzoQ13 www.helloasso.com/associations/ca-commence-par-moi/evenements/soiree-de-lancement-du-livre-mon-metier-aura-du-sens-a-la-recylerie-le-22-02

Ça commence par moi