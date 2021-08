Soirée de lancement du “Guide Hachette des Vins 2022” La Cité du Vin, 8 septembre 2021, Bordeaux.

Chaque année, la sortie du Guide Hachette des Vins, le guide d’achat le plus vendu en France, fait l’actualité. À l’occasion du lancement de l’édition 2022, la Maison Hachette Pratique a choisi la [Cité du Vin](https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/lancement-du-guide-hachette-des-vins-2022?occurrence=3517) pour organiser une soirée événement dans l’auditorium, en partenariat avec la librairie Mollat. Pour ceux qui ne pourraient pas être présents, cet événement sera également retransmis en ligne en direct sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://cutt.ly/1Wo4z3B](https://cutt.ly/1Wo4z3B) Avec la participation de Stéphane Rosa, Directeur du Guide, et de Mathieu Persan, illustrateur qui signe la couverture du Guide et de nombreuses illustrations, une rencontre aura lieu avec des vignerons coups de cœur de l’édition 2022. Elle sera animée par la marraine de cette édition, Margot Ducancel, influenceuse et fondatrice du club de dégustation Rouge aux lèvres. Le Guide sera en vente à l’issue de cette soirée, avec la possibilité d’une dédicace de Margot Ducancel et Matthieu Persan. Un ex-libris, conçu pour l’occasion par Mathieu Persan, sera offert aux heureux acquéreurs du Guide. L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. >>> Inscription obligatoire : [[https://cutt.ly/rWpwxG1](https://cutt.ly/rWpwxG1)](https://cutt.ly/rWpwxG1) >>> Rendez-vous à la Cité du Vin.

La Maison Hachette Pratique, la librairie Mollat et la Cité du Vin ont le plaisir de vous convier au lancement du “Guide Hachette des Vins 2022” paru aux éditions Hachette Pratique.

La Cité du Vin 134 Quai de Bacalan Bordeaux Chartrons Gironde



