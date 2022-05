Soirée de lancement du groupe local d’Oxfam France avec Cécile Duflot Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Soirée de lancement du groupe local d’Oxfam France avec Cécile Duflot Caen, 24 mai 2022, Caen. Soirée de lancement du groupe local d’Oxfam France avec Cécile Duflot Cinéma LUX 6, avenue Sainte-Thérèse Caen

2022-05-24 18:15:00 18:15:00 – 2022-05-24 Cinéma LUX 6, avenue Sainte-Thérèse

Caen Calvados L’association Oxfam France débarque à Caen !

Inauguration de l’antenne caennaise de l’association Oxfam France, accompagnée d’un ciné-débat autour du film À demain mon amour en présence de Cécile Duflot.Programme18h15 : accueil18h30 : échange avec Cécile Duflot19h15 : Projection

Voir la bande-annonce du film.

Obtenir votre ticket. L’association Oxfam France débarque à Caen ! Inauguration de l’antenne caennaise de l’association Oxfam France, accompagnée d’un ciné-débat autour du film À demain mon… caen@oxfamfrance.org +33 1 56 98 24 40 https://www.oxfamfrance.org/militer-localement/groupe-local-oxfam-a-caen/ L’association Oxfam France débarque à Caen !

Inauguration de l’antenne caennaise de l’association Oxfam France, accompagnée d’un ciné-débat autour du film À demain mon amour en présence de Cécile Duflot.Programme18h15 : accueil18h30 : échange avec Cécile Duflot19h15 : Projection

Voir la bande-annonce du film.

Obtenir votre ticket. Cinéma LUX 6, avenue Sainte-Thérèse Caen

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Cinéma LUX 6, avenue Sainte-Thérèse Ville Caen lieuville Cinéma LUX 6, avenue Sainte-Thérèse Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Soirée de lancement du groupe local d’Oxfam France avec Cécile Duflot Caen 2022-05-24 was last modified: by Soirée de lancement du groupe local d’Oxfam France avec Cécile Duflot Caen Caen 24 mai 2022 caen Calvados

Caen Calvados