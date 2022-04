SOIREE DE LANCEMENT DU FESTIVAL : “SOUS LE CHAPITEAU D’OREE D’ANJOU” Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

SOIREE DE LANCEMENT DU FESTIVAL : “SOUS LE CHAPITEAU D’OREE D’ANJOU” Orée d’Anjou, 29 avril 2022, Orée d'Anjou. SOIREE DE LANCEMENT DU FESTIVAL : “SOUS LE CHAPITEAU D’OREE D’ANJOU” Rue Ronsard LIRE Orée d’Anjou

2022-04-29 20:00:00 – 2022-04-29 21:30:00 Rue Ronsard LIRE

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou L’équipe du festival “Sous le chapiteau d’Orée d’Anjou” vous invite à leur soirée de lancement.

Présentation du programme des festivités en présence de l’artiste Govrache associé à l’édition 2022.

Gratuit

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Soirée de lancement du festival “sous le chapiteau d’orée d’anjou” chapiteau.oreedanjou@gmail.com https://www.oreedanjou.fr/ L’équipe du festival “Sous le chapiteau d’Orée d’Anjou” vous invite à leur soirée de lancement.

Présentation du programme des festivités en présence de l’artiste Govrache associé à l’édition 2022.

Gratuit

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Rue Ronsard LIRE Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse Rue Ronsard LIRE Ville Orée d'Anjou lieuville Rue Ronsard LIRE Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree-danjou/

SOIREE DE LANCEMENT DU FESTIVAL : “SOUS LE CHAPITEAU D’OREE D’ANJOU” Orée d’Anjou 2022-04-29 was last modified: by SOIREE DE LANCEMENT DU FESTIVAL : “SOUS LE CHAPITEAU D’OREE D’ANJOU” Orée d’Anjou Orée d'Anjou 29 avril 2022 maine-et-loire Orée-d'Anjou

Orée d'Anjou Maine-et-Loire