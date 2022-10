Soirée de lancement du Festival des fiertés Ballroom de l’Hotel Pullman Montparnasse, 10 novembre 2022, Paris.

Le jeudi 10 novembre 2022

de 19h00 à 22h00

. gratuit Gratuit sur réservation sur la billetterie en ligne https://my.weezevent.com/festival-des-fiertes-soiree-de-lancement

Grande soirée de lancement du festival : performances artistiques et tables rondes sur le thème « 1982 – 2022 : 40 ans de dépénalisation de l’homosexualité en France »

Programme :

Table ronde : « 1982 – 2022 : 40e anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité en France »

Témoignages, mémoires et histoires des luttes pour la dépénalisation de l’homosexualité en France

Avec

Catherine GONNARD, Journaliste et essayiste, militante au MIEL (Mouvement d’Information et d’Expression des Lesbiennes) et du CUARH (Comité d’Urgence Anti Répression Homosexuelle)

Jan-Paul POULIQUEN, Militant d’un GLH (Groupe de Libération Homosexuelle) et du CUARH (Comité d’Urgence Anti Répression Homosexuelle), fondateur de l’association HES (Homosexualité Et Socialisme), initiateur et corédacteur de la loi relative au PACS.

Antoine IDIER, Maître de conférence à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, auteur de « Archives des mouvements LGBT+ » (Textuel, 2018)

Animation par Christophe MARTET, rédacteur en chef du Média d’actualité LGBT Komitid – @komitid

Dragshow par la KINGS FACTORY PARIS, collectif d’artistes drag kings – @kingsfactoryparis

Concert de Lalla RAMI, chanteuse rappeuse dangereuse – @lalla.rami

Table ronde : « Banlieues, transidentités, traitement médiatique : en 2022, réduire les inégalités envers les personnes LGBTQI+ en France »

Bilan et perspectives sur les droits des personnes LGBTQI+

Avec

Anaïs PERRIN-PREVELLE, Co-présidente de l’association OUTrans – @association.outrans

Yanis KHAMES, Porte parole du collectif Pride des Banlieues – @pridedesbanlieues

Thomas VAMPOUILLE, Rédacteur en chef du Magazine Têtu. – @tetumag

Animation par Yanis CHOUITER, Co-président de l’Association des journalistes LGBTI (AJL) – @ajlgbt.info

Soirée organisée par la Mairie du 14e arrondissement en partenariat avec Komitid – site médias d’info LGBT+ , et l’Hotel Pullman Montparnasse

en collaboration avec la Mairie du 12e , la Mairie du 13e arrondissement et la Ville de Paris.

Ballroom de l’Hotel Pullman Montparnasse 17 rue du Commandant Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/festival-des-fiertes-soiree-de-lancement

©Nicholas Bochatay Visuel festival des fiertés 2022