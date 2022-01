Soirée de lancement du budget participatif culture ! La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Ville de Roubaix et le dispositif Insertion Culture s’unissent pour créer un nouveau budget participatif culture. Après l’écoute et la phase de conception des projets avec les Roubaisiens, une liste de propositions éligibles est soumise au vote des habitants. A partir du 21 janvier et jusqu’au 21 février, le vote sera ouvert en ligne ou dans les lieux suivants : les mairies de quartiers, la Médiathèque la Grand Plage, le Service Culture (10 Rue du Château, 4ème étage) et la Manufacture. Le vote en ligne est possible [ici](https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/projets-culturels-participatifs/). Venez assister à la soirée de lancement du vote le vendredi 21 janvier à 19h à la Manufacture. Chaque porteur de projet présentera son idée.

