L’association Langues Plurielles sort avec le studio Small Bang deux nouveaux épisodes de J’apprends, l’application gratuite d’entrée dans la langue et dans l’écrit pour des adultes francophones ou non francophones. A cette occasion, une soirée de lancement est organisée au Labo de l’édition à partir de 19h le mardi 12 avril 2022 au Labo de l’Edition (2 rue Saint Médard 75005 Paris). A propos de J’apprends Beaucoup d’adultes migrant·e·s se trouvent à leur arrivée en France dans le double besoin d’apprendre à communiquer en français et d’acquérir la maîtrise des compétences clés (se repérer dans l’espace, le temps, calculer, savoir utiliser les outils numériques…). Un parcours d’apprentissage long est donc nécessaire pour accéder à un niveau d’autonomie et être à l’aise dans la vie sociale et professionnelle en France. Au cours de ces dernières années d’enseignement auprès de publics migrants, l’association Langues Plurielles a fait un double constat : ces (futur.e.s) apprenant·e·s utilisent leur smartphone avec beaucoup d’habileté et de plaisir ; les formateurs·rice·s professionnel·le·s et bénévoles qui les accompagnent dans ce parcours ont besoin de ressources adaptées et complémentaires aux formations. Elle a donc imaginé avec le studio Small Bang J’apprends, une appli d’apprentissage du français gratuite et adaptée aux besoins de ces apprenant·e·s : intuitive, ludique, utilisable en autonomie et en complémentarité des cours de français et d’alphabétisation.

