Soirée de lancement des illuminations de Noël Peypin, 3 décembre 2022, Peypin. Soirée de lancement des illuminations de Noël

Centre du village Peypin Bouches-du-Rhne

2022-12-03 17:30:00 17:30:00 – 2022-12-03 Peypin

Bouches-du-Rhne Peypin Illuminations de Noël, parade musicale, vin et chocolat chauds, feu d’artifice

en présence du Père Noël sur son traîneau. Grande soirée de lancement des festivités +33 4 42 82 55 55 http://www.peypin.fr/ Peypin

