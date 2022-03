Soirée de lancement de Quartier Libre MJC Centre-ville Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Pour fêter le démarrage de Quartier Libre, rendez-vous dès 19h à la MJC Centre-Ville pour participer à une soirée festive de lancement en présence des jeunes, des partenaires, des élus et des acteurs jeunesse de la ville. ### Au programme : * 19h à 20h : accueil des publics en musique, animations (rugby fauteuil, massages, etc) * 20h : buffet dînatoire en musique * 21h : stand up / danse signe/ présentation projets * 22h : concert musique brésilienne * 23h à 1h : DJ En présence de : * Pierre ZELTNER-REIG * LE GRAND CREW

Gratuit

Pour fêter le démarrage de Quartier Libre, rendez-vous dès 19h à la MJC Centre-Ville pour participer à une soirée festive ! Au programme : Stand-up / Danse / DJ / Concert. MJC Centre-ville 15 rue Roland Dorgeles, 33700 Mérignac

