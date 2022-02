Soirée de lancement de “Maltriarcat” au SHED Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne A l’occasion de la sortie du livre “Maltriarcat – Quand les femmes ont soif de bière et d’égalité”, rendez-vous au formidable Shed, à Reims, en compagnie de l’autrice, la journaliste Anaïs Lecoq. “Maltriarcat”, en bref : un essai fort qui aborde la bière – soit la boisson alcoolisée la plus consommée au monde – sous un angle féministe inédit : les femmes, qui ont d’abord été systématiquement évincées du milieu de la bière, avant d’en devenir bientôt un simple objet marketing, tentent en effet aujourd’hui de reprendre leur place dans un univers encore très patriarcal. A travers l’histoire passionnante de ce breuvage millénaire, en s’appuyant aussi sur des enquêtes bien plus actuelles et de nombreuses interviews de spécialistes (brasseuses, zythologues, sommelières, cavistes, influenceuses…), Anaïs Lecoq dessine un panorama saisissant et sans faux-col de ce monde de la bière en pleine effervescence, où le patriarcat a désormais la pression. Entrée libre et joyeuse

Livre disponible pendant l’événement (merci à la librairie Amory)

Dédicaces (certifiées maltées) à volonté

Venez nombreuses et nombreux pour fêter la sortie de ce nouveau titre des éditions Nouriturfu !

