Soirée de lancement de l’ouvrage « Tout sur Camille et Paul Claudel (ou presque) » de Sylvia BIENAIMÉ TURCHI Soirée de lancement de l’ouvrage « Tout sur Camille et Paul Claudel (ou presque) » de Sylvia BIENAIMÉ TURCHI Vendredi 12 avril, 18h15 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Gratuit sur réservation

Figures essentielles de l’art français du XXe siècle, si différents et pourtant très attachés l’un à l’autre, Camille (1864 – 1943) et Paul Claudel (1868 – 1955) forment une remarquable et géniale fratrie.

« Tout sur Camille et Paul Claudel (ou presque) », biographie vivante, à lire au gré de sa curiosité, retrace les vies, les amours et les carrières de la sculptrice et du poète-homme de théâtre.

Nous découvrons leur enfance dans le Tardenois, à Paris où tous deux débutent, dans le monde que parcourt l’écrivain-diplomate, à l’asile de Montfavet où l’artiste, atteinte par la maladie mentale, termine son existence. Nous explorons leurs oeuvres, leurs genèses et leurs coulisses. Celle de Paul Claudel, foisonnante, éclectique, profondément traversée par la foi chrétienne, célèbre surtout par ses pièces comme L’Annonce faite à Marie, Le Soulier de satin ou Le Partage de midi. La passion créative de Camille Claudel, dont l’art puissant et sensible est parvenu à se démarquer de celui de son mentor et amant Auguste Rodin.

Au programme de cette soirée de lancement :

Présentation et genèse du livre

Lecture musicale par Sylvia Bienaimé Turchi et Hervé Delcroix (contrebasse)

Signature et verre de l’amitié

Une visite privée autour de La Petite Châtelaine de Camille Claudel de l’exposition temporaire « Les enfants impressionnistes du musée d’Orsay » est également proposée à 17h15 précises – sur réservation ici

La Piscine – Musée d'Art et d' Industrie André Diligent 23 rue de l'Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 69 23 60 http://www.roubaix-lapiscine.com/ Dans l'ancienne piscine municipale de Roubaix, lieu emblématique de la ville, s'est installé un musée. Sur environ 8000 m², venez découvrir les collections textiles, mode, Beaux-Arts, céramique et design dans une magnifique architecture Art déco. Accès: Accès bus : Ligne 25, arrêt Musée Art et Industrie Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Paul Claudel Camille Claudel

Editions Cours Toujours