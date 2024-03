Soirée de lancement de l’explore game « Retour au Néolithique » (dès 7 ans) Musée des tumulus de Bougon Grézac, samedi 18 mai 2024.

LANCEMENT DE L’EXPLORE GAME « RETOUR AU NEOLITHIQUE » – NOUVEAUTÉ 2024

Et si le voyage dans le temps existait ?

Préparez-vous et devenez incollable sur le Néolithique avant le grand départ vers la fin de la Préhistoire !

Munie d’une tablette numérique, chaque escouade devra passer des épreuves et prouver qu’elle est apte à naviguer vers le passé.

Une succession d’énigmes et de mini-jeux pour une visite ludo-éducative du musée et du site archéologique.

Durée : 1h30, 2 à 8 personnes / escouade

Tout public à partir de 7 ans

Dernier départ à 21h00

Musée des tumulus de Bougon
La Chapelle, 79800 Bougon, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine, France

Voici 7000 ans, les hommes de Bougon ont construit des tumulus contenant des chambres funéraires pour abriter leurs morts. Sur 24 hectares, 3 espaces permettent aux visiteurs de mieux appréhender la vie quotidienne au Néolithique. Autoroute A10 sortie 31 A 30 min de Niort et de Poitiers

©Musée des tumulus de Bougon