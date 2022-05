SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON AU « SPOT » Roquebrun Roquebrun Catégories d’évènement: 34460

Roquebrun 34460 Le Jardin « le Spot du Petit Nice » réouvre pour une saison 2022 pleine de nouveautés

Pour le concert d’ouverture Jeremy et son équipe ont invité STIFF – tribute ac/dc

L’an dernier ils avaient mis le feu, les revoilà pour une soirée de folie!

Repas sur place (Menu en cours d’élaboration)

Bière fraîche de Roquebrun par @latelierbrassicole pour vous maintenir hydraté. +33 6 77 94 69 10 jthiriat

