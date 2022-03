Soirée de lancement de la résidence de Jean-Alfredo Albert Luynes Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Luynes

Soirée de lancement de la résidence de Jean-Alfredo Albert Luynes, 10 mars 2022, Luynes. Soirée de lancement de la résidence de Jean-Alfredo Albert Luynes

2022-03-10 19:00:00 – 2022-03-10

Luynes Indre-et-Loire Luynes Jean-Alfredo Albert, paysagiste-concepteur et artiste-auteur, présentera sa démarche et son projet de résidence “Raconte-moi ton paysage”. Un pot de bienvenue clôturera la soirée (si les conditions sanitaires le permettent). Jean-Alfredo Albert est invité en résidence à Luynes pendant 8 semaines entre mi-février et fin mai 2022. Jean-Alfredo Albert, paysagiste-concepteur et artiste-auteur, présentera sa démarche et son projet de résidence “Raconte-moi ton paysage”. Un pot de bienvenue clôturera la soirée (si les conditions sanitaires le permettent). +33 2 47 55 56 60 Jean-Alfredo Albert, paysagiste-concepteur et artiste-auteur, présentera sa démarche et son projet de résidence “Raconte-moi ton paysage”. Un pot de bienvenue clôturera la soirée (si les conditions sanitaires le permettent). Jean-Alfredo Albert est invité en résidence à Luynes pendant 8 semaines entre mi-février et fin mai 2022. © jean-Alfredo Albert

Luynes

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Luynes Autres Lieu Luynes Adresse Ville Luynes lieuville Luynes Departement Indre-et-Loire

Luynes Luynes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luynes/

Soirée de lancement de la résidence de Jean-Alfredo Albert Luynes 2022-03-10 was last modified: by Soirée de lancement de la résidence de Jean-Alfredo Albert Luynes Luynes 10 mars 2022 Indre-et-Loire Luynes

Luynes Indre-et-Loire