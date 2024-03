Soirée de lancement de la Nouvelle Revue française Librairie Compagnie Paris, lundi 25 mars 2024.

Le lundi 25 mars 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir les autrices et auteurs, Olivia Gesbert, Hervé Le Tellier, Éric Vuillard & Valérie Zenatti du numéro 657 de « La Nouvelle Revue française » publiée aux Éditions Gallimard.

Au programme : discussion, signature

Venez découvrir la nouvelle version de la revue “La NRF” publiée par Les Éditions Gallimard.

La NRF réunit les plus grands auteurs de la littérature contemporaine dans un ensemble de textes inédits sur l’époque. Lancée en 1908 la NRF fait peau neuve et paraît désormais quatre fois par an, avec chaque saison un nouveau numéro et de grandes voix d’écrivains pour lire le monde.

La soirée de présentation de cette nouvelle version de la revue se fera avec la participation d’Olivia Gesbert, Hervé Le Tellier, Eric Vuillard et Valérie Zenatti.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005

Contact : b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

Jean-Luc Bertini Francesca Mantovani Patrice Normand