Soirée de lancement de la Brasserie BLUM Blum, 10 novembre 2021, Marseille.

Soirée de lancement de la Brasserie BLUM

Blum, le mercredi 10 novembre à 17:00

BLUM ouvre ses portes et il faut fêter ça ! Brasserie/bar/café/restaurant/scène musicale et culturelle, Blum est un lieu de vie qui n’attend que vous pour exister. Venez boire manger et danser avec nous mercredi prochain –> le lendemain est férié Au programme, une ambiance musicale festive : 17h-20h – Mobylette Sound System : collectif de Dj’s marseillais qui fait souffler son mistral tropical avec des grooves venus du Brazi [http://mobylettesoundsystem.com/](http://mobylettesoundsystem.com/) 22h-23h30 – Baja Frequencia : duo ambianceur et explosif du label Chinese Man Records qui mêle des rythmes sud américains avec des sonorités électroniques [http://bajafrequencia.com/](http://bajafrequencia.com/) Au menu : une cuisine méridionale maison et des pizzas napolitaines au feu de bois ! Entrée libre et gratuite !

Entrée libre

♫♫♫

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T17:00:00 2021-11-10T23:30:00