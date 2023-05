Soirée de lancement de la 37e édition de la Fête de la Goutte d’or FGO Barbara Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée de lancement de la 37e édition de la Fête de la Goutte d’or FGO Barbara, 24 mai 2023, Paris. Le mercredi 24 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Soirée de lancement de la Fête de la Goutte d’Or, le mercredi 24 mai à 19h au FGO Barbara. Afin de vous présenter la fête, son historique ainsi que son organisation ; nous vous convions à la soirée de lancement de la fête qui aura lieu le mercredi 24 mai au FGO Barbara ( 1 rue Fleury, 75018 ) à partir de 19h. Cette soirée sera également l’occasion de vous dévoiler la programmation artistique de cette édition autour d’un pot convivial ! FGO Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/2144241399079932?ref=newsfeed

