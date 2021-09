Soirée de lancement Créa’Campus Tours Campus 2 Lions, 30 septembre 2021, Tours.

Campus 2 Lions, le jeudi 30 septembre à 18:00

Organisé par le pôle Pépite de l’Université de Tours et conçu pour sensibiliser les étudiants à la création d’entreprise et à la gestion de projet, ce concours est ouvert à tous, de la L1 au doctorat. Sur 5 mois, d’Octobre à Avril les étudiants participants développeront leur projet en équipe. Ils seront accompagnés par des parrains professionnels et pourront suivre des modules thématiques liés à l’avancée de leurs projets (programme en pièce-jointe). Le dispositif est conçu pour être réalisable en parallèle des études. Les objectifs de ce concours sont avant tout pédagogiques : – Aider les étudiant·e·s de toutes les formations à comprendre une démarche entrepreneuriale ; – Mettre l’enseignement théorique en pratique et vivre une expérience concrète de gestion de projet en équipe ; – Acquérir un savoir-faire supplémentaire à sa formation, valorisable auprès d’employeurs ; – Commencer à tisser un réseau d’interlocuteurs dans la vie économique locale ; – Tester un projet, une idée, sans risque et sans engagement Les étudiants ont jusqu’au dimanche 3 octobre pour s’inscrire individuellement au concours Créa Campus en ligne via ce lien : [https://forms.gle/JbgfCqC6rdsr3Y9q7](https://forms.gle/JbgfCqC6rdsr3Y9q7)

sur inscription, pour tous les étudiants de la région, gratuit

Campus 2 Lions 50 avenue Jean Portalis Tours Rives du Cher Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T18:00:00 2021-09-30T20:00:00