Soirée de lancement Brasserie Mira et l’Orchestre Parfum La Teste-de-Buch, 27 avril 2022, La Teste-de-Buch.

Soirée de lancement Brasserie Mira et l’Orchestre Parfum Brasserie Mira 970 Avenue Vulcain La Teste-de-Buch

2022-04-27 – 2022-04-27 Brasserie Mira 970 Avenue Vulcain

La Teste-de-Buch Gironde

La Brasserie Mira et l’Orchestre Parfum sont heureux de dévoiler le fruit de leur collaboration lors de cette soirée.

La soirée est une véritable plongée dans l’univers du projet Vétiver Overdrive, une collection capsule en quantité limitée où tous les sens seront mis en éveil. On découvre alors les senteurs délicates du parfum de

L’Orchestre Parfum, les goûts subtils de la bière de la Brasserie Mira, les traits soignés des visuels créés par l’artiste Adrien Demont et les notes rythmées du morceau imaginé par le bluesman Justin Johnson

Pour tous ceux qui ne pourront être présent au Pub Mira, le projet Vétiver Overdrive sera dévoilé lors d’un live Instagram le mercredi 27 avril à 17H30, où chaque collaborateur cité ci-dessus interviendra pour présenter

tout ce qui constitue cette collection capsule (une bière, un parfum, et un vinyle).

La Brasserie Mira et l’Orchestre Parfum sont heureux de dévoiler le fruit de leur collaboration lors de cette soirée.

La soirée est une véritable plongée dans l’univers du projet Vétiver Overdrive, une collection capsule en quantité limitée où tous les sens seront mis en éveil. On découvre alors les senteurs délicates du parfum de

L’Orchestre Parfum, les goûts subtils de la bière de la Brasserie Mira, les traits soignés des visuels créés par l’artiste Adrien Demont et les notes rythmées du morceau imaginé par le bluesman Justin Johnson

Pour tous ceux qui ne pourront être présent au Pub Mira, le projet Vétiver Overdrive sera dévoilé lors d’un live Instagram le mercredi 27 avril à 17H30, où chaque collaborateur cité ci-dessus interviendra pour présenter

tout ce qui constitue cette collection capsule (une bière, un parfum, et un vinyle).

+33 6 76 09 46 33

La Brasserie Mira et l’Orchestre Parfum sont heureux de dévoiler le fruit de leur collaboration lors de cette soirée.

La soirée est une véritable plongée dans l’univers du projet Vétiver Overdrive, une collection capsule en quantité limitée où tous les sens seront mis en éveil. On découvre alors les senteurs délicates du parfum de

L’Orchestre Parfum, les goûts subtils de la bière de la Brasserie Mira, les traits soignés des visuels créés par l’artiste Adrien Demont et les notes rythmées du morceau imaginé par le bluesman Justin Johnson

Pour tous ceux qui ne pourront être présent au Pub Mira, le projet Vétiver Overdrive sera dévoilé lors d’un live Instagram le mercredi 27 avril à 17H30, où chaque collaborateur cité ci-dessus interviendra pour présenter

tout ce qui constitue cette collection capsule (une bière, un parfum, et un vinyle).

julianbenini.com

Brasserie Mira 970 Avenue Vulcain La Teste-de-Buch

dernière mise à jour : 2022-04-13 par