Soirée de lancement avec The Parisianer à la Librairie Delamain Librairie Delamain Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir 6 illustrateurs à l’occasion de la parution du nouveau numéro de “The Parisianer, Le Sport dans la ville” aux Éditions de La Martinière.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir “The Parisianer, Le Sport dans la ville” aux Éditions La Martinière

Les six artistes Maëlle Reat, Julien Phoque, Amélie Falière, Jessica Das, Katerina Voronina et Julien Couty viendront dédicacer l’ouvrage collectif “The Parisianer, Le Sport dans la ville” dans lequel Paris se met au diapason des JO !

The Parisianer est un projet artistique collectif, qui réunit aujourd’hui près de deux cents artistes issus de l’illustration et de la bande dessinée autour d’un concept : imaginer les unes de The Parisianer, un journal fictif célébrant la ville de Paris à travers des thématiques variées.

À l’occasion des Jeux olympiques 2024, le sport s’invite dans notre quotidien et envahit la ville. Quarante illustratrices et illustrateurs talentueux rendent hommage à autant de disciplines sportives de manière ludique et décalée. Universelles, fédératrices, diversifiées, joyeuses, les valeurs du sport s’adressent à tous les publics !

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001

The Parisianer