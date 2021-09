Soirée de lancement A La Dérive Records: Montagne + NGC 2020 L’international, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 5 octobre 2021

de 20h à 23h

gratuit

A la dérive Records est un label lancé début 2021, à Montréal et à Paris, dans l’ambition de faire se croiser les scènes françaises et québécoises. Ils fêtent enfin officiellement leur lancement !

A la dérive Records présente :

Soirée de lancement du label !

Ils fêtent enfin officiellement leur lancement, et la parution récente en format cassette de “Exorde”, premier ep du groupe parisien Montagne.

▪ MONTAGNE

Montagne joue depuis 2016 dans les circuits underground. Le groupe a deux tournées européennes dans les pattes, a sorti 2 EP ainsi que son premier LP sur vinyle “Black Waterfall” en 2020 grâce au soutien de 6 labels indépendants.

Le Metal de Montagne se situe quelque part entre le Post-Hardcore classique (Cult of Luna, Isis, Neurosis) et le Post-Metal de ces dernières années (Helms Alee, Conjurer, Inter Arma). Les doomeux habitués à Conan et Yob devraient aussi y trouver leur compte.

▪ NGC 2020

Né à Paris en 2020, NGC2020 est un projet électronique mêlant influences Shoegaze, Post Rock et musiques ambiantes.

Accompagné par une formation live issue de la scène parisienne (Subzero Fun, Typical Light) NGC propose un son à la limite du rock, de l’EDM et du drone.

▪ JEN

Duo originaire de Paris et de Rennes, JEN publie en novembre 2020 son premier ep, “Voeu pieux” : quatre titres hésitants entre un shoegaze doux et introspectif, un noise rock violent et des compos plus post-rock.

L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)



Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/264235248872379/

Date complète :

2021-10-05T20:00:00+02:00_2021-10-05T23:00:00+02:00