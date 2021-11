Aiguillon Salle des Fêtes Aiguillon, Lot-et-Garonne SOIREE DE LA TRANSMISSION-REPRISE à AIGUILLON (47) Salle des Fêtes Aiguillon Catégories d’évènement: Aiguillon

Lot-et-Garonne

SOIREE DE LA TRANSMISSION-REPRISE à AIGUILLON (47) Salle des Fêtes, 25 novembre 2021, Aiguillon. SOIREE DE LA TRANSMISSION-REPRISE à AIGUILLON (47)

Salle des Fêtes, le jeudi 25 novembre à 18:00

Dans le cadre du “Mois de la Transmission-Reprise d’entreprise” initié par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Métiers Nouvelle-Aquitaine – Lot-et-Garonne – et la Communauté de Communes du Confluent et Coteaux de Prayssas organisent une soirée dédiée à la Transmission-Reprise, avec au programme : – Remise des Trophées “Villes et Villages de la Reprise Artisanale” à Monsieur Christian GIRARDI, maire de la Commune d’Aiguillon ; – Table ronde sur les enjeux d’une transmission et d’une reprise d’entreprise ; – Entretiens individuels avec les acteurs publics et privés de la transmission-reprise ; – Cocktail.

Renseignements auprès de Claude Yonnet – CMA 47

. Salle des Fêtes aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aiguillon, Lot-et-Garonne Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse aiguillon Ville Aiguillon lieuville Salle des Fêtes Aiguillon