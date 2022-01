SOIRÉE DE LA ST VALENTIN Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Contrexéville

40 EUR

Passez une Saint Valentin romantique et gourmande au Casino !

Soirée musicale animée par la sensualité et le groove de Lily Rose.

Le dîner inclus apéritif et café, 5€ de crédits de jeu et 1 rose pour ces dames. Renseignements au 03.29.08.01.14 ou par mail à sthouvenot@partouche.com sthouvenot@partouche.com +33 3 29 08 01 14 http://casino-contrexeville.partouche.com/ CASINO DE CONTREXEVILLE

