Soirée de la St Sylvestre Lorris, 31 décembre 2022, Lorris .

Soirée de la St Sylvestre

2 Place du Martroi Lorris Loiret 2 Place du Martroi

2022-12-31 – 2022-12-31

Lorris

Loiret

2 Place du Martroi

Soirée de la St Sylvestre au Restaurant « Au Sauvage », menu : Punch accompagné de ses amuse bouches. Pressé de foie gras de canard mi-cuit accompagné de son

oignon confit. Gravlax de saumon à la betterave rouge et aneth. Trou normand (sorbet à la pomme Calva). Pavé de biche sauce Grand Veneur aux airelles avec sa pomme cassis et son écrasé de céleri. Brie affiné à la pistache torréfiée et son crémeux de mascarpone aux herbes et petite salade. Nougat glacé et son coulis de fruits rouges

Vin (blanc, rouge) 1 coupe de bulles, Café

Animation dansante assurée par Thierry Pouillart

Cotillons et soupe à l’oignon

RESERVATION ET REGLEMENT IMPERATIF

AVANT LE 21 DECEMBRE 2022. Places limitées

Soirée de la St Sylvestre

lorrislesauvage@yahoo.fr +33 2 38 92 44 51

Pixabay

2 Place du Martroi Lorris

dernière mise à jour : 2022-11-12 par