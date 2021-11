Soirée de la St Sylvestre Lorris, 31 décembre 2021, Lorris.

2021-12-31 20:00:00 – 2021-12-31

Lorris Loiret Lorris

47.5 EUR Soirée de la St Sylvestre, menu : marquise Bourguignonne (2 verrines, 2 brochettes, 2 canapés), Foie gras maison et son chutney de figues sur son toast brioché. Cochon grillé et sa sauce foie gras avec son gratin de pommes de terre. Bar à fromages et cascade de gâteaux avec 1 coupe de champagne et un café. (Vin au pichet à discrétion jusqu’à minuit). Sur réservation.

contact@fermedelorris.com +33 6 98 22 93 30 http://www.fermedelorris.com/

Ferme de Lorris

