Soirée de la St Patrick Le Col dfu Palet,Landry (73)

Soirée de la St Patrick Le Col dfu Palet,Landry (73), 17 mars 2022, . Soirée de la St Patrick

Le Col dfu Palet, Landry (73), le jeudi 17 mars à 19:30

Pour fêter comme il se doit le St Patrick’s Day, les patronnes du bar restaurant le Col du Palet proposent une soirée Guinness et assiette irlandaise… et la musique trad d’Elesen ! Infos au [04 79 07 08 74](https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=col+du+palet+landry&ie=UTF-8&oe=UTF-8#) *source : événement [Soirée de la St Patrick](https://www.agendatrad.org/e/35563) publié sur [AgendaTrad](https://www.agendatrad.org/)*

Consos et/ou repas à l’auberge

avec Elesen Le Col dfu Palet,Landry (73) Route de Peisey Le Col dfu Palet, 73210 Landry, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T19:30:00 2022-03-17T23:30:00

Détails Autres Lieu Le Col dfu Palet,Landry (73) Adresse Route de Peisey Le Col dfu Palet, 73210 Landry, France lieuville Le Col dfu Palet,Landry (73)

Le Col dfu Palet,Landry (73) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//