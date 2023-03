Soirée de la st-Patrick au chateau de Freycinet voie romaine via agrippa Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône Catégories d’Évènement: Drôme

Saulce-sur-Rhône

Soirée de la st-Patrick au chateau de Freycinet voie romaine via agrippa, 17 mars 2023, Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône. Soirée de la st-Patrick au chateau de Freycinet château de freycinet voie romaine via agrippa Saulce-sur-Rhône Drôme voie romaine via agrippa château de freycinet

2023-03-17 – 2023-03-17

voie romaine via agrippa château de freycinet

Saulce-sur-Rhône

Drôme Saulce-sur-Rhône le restaurant Rose passe en vert Accueil sur la terrasse, coté club pour célébrer

la Saint-Patrick. À cette occasion, Mat & Eux, groupe musical se produira pendant que nous vous proposerons du snacking et des bières Markus . contact@chateau-freycinet.com +33 9 52 39 00 47 https://chateau-freycinet.com/ voie romaine via agrippa château de freycinet Saulce-sur-Rhône

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saulce-sur-Rhône Autres Lieu Saulce-sur-Rhône Adresse Saulce-sur-Rhône Drôme voie romaine via agrippa château de freycinet Ville Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône Departement Drôme Lieu Ville voie romaine via agrippa château de freycinet Saulce-sur-Rhône

Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulce-sur-rhone saulce-sur-rhone/

Soirée de la st-Patrick au chateau de Freycinet voie romaine via agrippa 2023-03-17 was last modified: by Soirée de la st-Patrick au chateau de Freycinet voie romaine via agrippa Saulce-sur-Rhône 17 mars 2023 Château de Freycinet Voie Romaine-Via Agrippa Saulce-sur-Rhône Drôme Drôme Saulce-sur-Rhône voie romaine via agrippa Saulce-sur-Rhône

Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône Drôme