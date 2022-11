Soirée de la Saint Sylvestre Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Soirée de la Saint Sylvestre Morcenx-la-Nouvelle, 31 décembre 2022, Morcenx-la-Nouvelle. Soirée de la Saint Sylvestre

Salle des Cigales Morcenx-la-Nouvelle Landes

2022-12-31 – 2022-12-31 Morcenx-la-Nouvelle

Landes EUR 60 Soirée du réveillon du 31 décembre

Règlement à la réservation, bulletin d’inscription sur demande à déposer au 40 chemin de la tuilerie à Morcenx-la-Nouvelle

Repas servi vers 21H30

Menu 60€ : Apéritifs, toasts, farandoles de crudités et de charcuterie, saumon Bellevue, trou landais, suprême de pintadeau au foie gras, fromage de brebis, café gourmand, coupe de champagne, tourin à l’aube

Vin, animation DJ, cotillons compris

Inscription avant le 20 décembre +33 6 16 53 70 18 Amicale du quartier des Cigales Amicale quartier des cigales

