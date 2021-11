Soirée de la Saint-Sylvestre Montayral, 31 décembre 2021, Montayral.

Soirée de la Saint-Sylvestre Montayral

2021-12-31 20:30:00 – 2021-12-31

Montayral Lot-et-Garonne Montayral

52 52 EUR Participez à la soirée de la Saint-Sylvestre dans la salle des fête de Montayral. Ambiance festive assurée avec John May !

Réservations jusqu’au 24 décembre.

Menu : velouté de potimarron, plateau gourmand (foie gras, saumon fumé, crevettes), blanquette de veau sauce aux cèpes, panaché de pommes de terre et châtaignes, salade, plateau de fromages, bûche pâtissière, apéritif, vin rouge et rosé, champagne et café.

Amenez vos couverts.

Participez à la soirée de la Saint-Sylvestre dans la salle des fête de Montayral. Ambiance festive assurée avec John May !

Réservations jusqu’au 24 décembre.

Participez à la soirée de la Saint-Sylvestre dans la salle des fête de Montayral. Ambiance festive assurée avec John May !

Réservations jusqu’au 24 décembre.

Menu : velouté de potimarron, plateau gourmand (foie gras, saumon fumé, crevettes), blanquette de veau sauce aux cèpes, panaché de pommes de terre et châtaignes, salade, plateau de fromages, bûche pâtissière, apéritif, vin rouge et rosé, champagne et café.

Amenez vos couverts.

comté des fêtes

Montayral

dernière mise à jour : 2021-11-13 par OT Fumel – Vallée du Lot