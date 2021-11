Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Soirée de la Saint Sylvestre Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Soirée de la Saint Sylvestre Le Temple-sur-Lot, 31 décembre 2021, Le Temple-sur-Lot. Soirée de la Saint Sylvestre Lieu-dit Plantié Hôtel Restaurant Les Rives du Plantié Le Temple-sur-Lot

2021-12-31 – 2021-12-31 Lieu-dit Plantié Hôtel Restaurant Les Rives du Plantié

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne Le Temple-sur-Lot EUR 99 99 La Cuisine de Vincent (Hôtel-Restaurant Les Rives du Plantié) propose sa soirée de la Saint-Sylvestre.

Au programme : Cocktail dînatoire composé de bouchées apéritives, fruits de mer, bouchées froides et chaudes et bouchées sucrées , soirée dansante, orchestre, spectacle avec Tatiana GAVRILOVSKA.

Lieu-dit Plantié Hôtel Restaurant Les Rives du Plantié Le Temple-sur-Lot

