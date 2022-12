SOIRÉE DE LA SAINT SYLVESTRE Fribourg Fribourg Fribourg Catégories d’évènement: Fribourg

Moselle Fribourg 55 EUR L’interassociation de Fribourg organise de le réveillon du Nouvel An avec l’orchestre Éric pour une ambiance musicale entre les années 80 et 2000. Il est nécessaire de réserver avant le 19/12 par téléphone. +33 6 32 76 05 71 Fribourg

